أمريكا تبيع صواريخ ثاد للسعودية مقابل 1.5 مليار دولار

02 أبريل 2019 - 04:31 م

حصلت شركة لوكهيد مارتن على عقد من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بقيمة 2.4 مليار دولار لبيع صواريخ ثاد الدفاعية المقرر تسليم بعضها للسعودية.





كانت رويترز ذكرت في وقت سابق أن لوكيهد تقترب من إبرام الاتفاق يوم الاثنين.





وكان مسؤولون سعوديون وأمريكيون قد وقعوا في نوفمبر تشرين الثاني خطابات تضفي الصبغة الرسمية على شروط شراء المملكة 44 منصة إطلاق ثاد وصواريخ ومعدات مرتبطة بها.





وقال البنتاغون إن الحكومة السعودية ستدفع 1.5 مليار دولار من قيمة الصفقة البالغة 2.4 مليار دولار.





وأبرمت صفقة نوفمبر تشرين الثاني وسط مخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي دأب على انتقاد السعودية وكان يعيش في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.





وامتنع ممثلون للوكهيد مارتن عن التعليق عن الصفقة.



