» «البورصة» تربح 8.2 مليار جنيه

02 أبريل 2019 - 04:18 م

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، الثلاثاء، بدعم عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار والمستثمرين العرب والمصريين في بعض أسهم القطاع المصرفي، قابلها عمليات بيع من قبل الأفراد وصناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 8.2 مليار جنيه، ليصل إلى 829.7 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت نحو 970.6 مليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.42%، مسجلًا 15166.46 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» صعودًا محدودًا بنسبة بلغت 0.33%، ليصل إلى 686.71 نقطة، وأضاف مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا ما نسبته 0.44% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1747.38 نقطة.