«ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

02 أبريل 2019 - 04:15 م

قدم رينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، استقالته اليوم الثلاثاء، من منصبه بسبب اتهامه بالتورط في قضايا فساد.

وأكدت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن جريندل حصل على ساعة باهظة الثمن يوم عيد ميلاده قبل عام ونصف من مجموعة أوليجراش الأوكرانية، وأتهموه انه تحصل عليها على سبيل الرشوة وليس هدية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الاتحاد تم توجيه أيضا تهمة التربح المالي بقيمة 78 ألف يورو، لحضوره اجتماعي كرئيس للمجلس الاستشاري لمجموعة إعلامية مرتبطة بالاتحاد الألماني.

وانتخب جريندل رئيساً للاتحاد الألماني عام 2016 بعد رحيل فولفجانج نيرسباخ، الذي استقال في نوفمبر 2015.