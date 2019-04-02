«الأرصاد» تعلن موعد تخفيف الملابس

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الدكتور إبراهيم عطا

رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات

تخفيف الملابس للمواطنين

أعلن الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، عن موعد تخفيف الملابس للمواطنين، وهو الأسبوع الأخير من شهر أبريل الحالي.

وقال عطا، إن فصل الربيع ما زال في بدايته، ويتميز بسرعة التقلبات الجوية الحادة.

وأضاف عطا، في تصريحات صحفية: "نتوقع لدرجة كبيرة جدا موجة تقلبات أخرى، وأن تقل درجات الحرارة مرة أخرى".

وحذر رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، المواطنين من تخفيف الملابس قبل 25 يوما من الآن.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية شرقية . 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 
الصغرى العظمى 
القاهرة 13 22 
شبين الكوم 13 21 
طنطا 12 21 
دمنهور 11 18 
الإسكندرية 11 18 
بلطيم 12 18 
مطروح 10 19 
السلوم 12 20 
سيوة 10 24 
بورسعيد 13 19 
دمياط 12 18 
الزقازيق 12 20 
الاسماعيلية 11 23 
السويس 12 22 
العريش 12 20 
رفح 13 19
رأس سدر 12 23 
نخل 10 22 
نويبع 15 22 
طابا 13 21 
كاترين 07 14 
الطور 13 22 
شرم الشيخ 18 24 
الغردقة 18 24 
مرسى علم 17 23 
الفيوم 13 22 
بنى سويف 13 23 
المنيا 12 23 
أسيوط 12 24 
سوهاج 12 24 
قنا 13 25 
الأقصر 13 26 
أسوان 14 26 
أبوسمبل 14 27 
الوادى الجديد 12 27 
شلاتين 17 27 
ابو رماد 18 26 
راس حدربة 18 26 
حلايب 19 25 


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