  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:38 م
بحث متقدم
أرشيفية

أمريكا تبيع صواريخ ثاد للسعودية مقابل 1.5 مليار دولار

الاتحاد الالمانى

«ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

الطقس

«الأرصاد» تعلن موعد تخفيف الملابس

بعد تصديق المفتى.. الإعدام لسائق ذبح فتاة بالغربية خوفا من الفضيحة

الإعدام لشرطي قتل قبطيًا ونجله أمام كنيسة بالمنيا

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائر

بوتفليقة يقيل قائد الجيش ويحيله للتحقيق

الفنانة رانيا يوسف

مصمم فستان رانيا يوسف العاري يفجر مفاجأة

وزيرة التضامن

بالأرقام.. فصل عدد صادم من الجهاز الإدارى لتعاطيهم المخدرات

الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" يستقبل الأمين العام للأم المتحدة فى "الأزهر"

صلاح

صلاح غاضباً: "هذا الأمر لا يهمني"

ترخيص 5 آلاف "توك توك" ببني سويف

بهذه القرارات مصر تحد من انتشار ظاهرة "التوك توك"

الإعدام لشرطي قتل قبطيًا ونجله أمام كنيسة بالمنيا

آخر الأخبار

بعد تصديق المفتى.. الإعدام لسائق ذبح فتاة بالغربية خوفا من الفضيحة
بعد تصديق المفتى.. الإعدام لسائق ذبح فتاة بالغربية خوفا من الفضيحة

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

برلماني يفتح النار علي سائق قطار الموت : يجب إعدامه

#

شقيقان يقتلان والدهما بسبب خلافات الميراث

#

تنفيذ حكم الإعدام على 3 متهمين بقضية مقتل اللواء نبيل فراج

#

مفاجآت يكشفها التقرير الطبي لمقتل مواطن قبطي ونجله بالمنيا

إعدام

رقيب شرطة

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم،  إعدام رقيب شرطة "ربيع مصطفى خليفة" بتهمة قتل قبطي ونجله أمام كنيسة بمدينة المنيا منتصف ديسمبر الماضي.

وقال مصدر قانونى ، إن رأي الإفتاء أيد حكم المحكمة السابق بإعدام رقيب الشرطة المتهم بقتل عماد صادق ونجله كمال أمام كنيسة نهضة القداسة بمدينة المنيا عمدا مع سبق الإصرار والترصد ومخالفة قوانين العمل أمام دور العبادة، ويعد الحكم الصادر أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من النطق به.

وكانت المحكمة أحالت مطلع فبراير الماضي، أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي حول إعدامه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قرر في 18 ديسمبر الماضي إحالة المتهم المحبوس ربيع مصطفى خليفة "رقيب شرطة" بالمنيا إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بجلسة عاجلة بعد أن وجهت له النيابة العامة الاتهام بقتل كلا من: كمال عماد كمال ووالده عماد كمال صادق، عمدًا مع سبق الإصرار مستخدما في ذلك سلاحًا ناريًا ، وذلك وفقا لما جاء بموقع "الوطن" الاخبارى .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» نقل مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش
» «البورصة» تربح 8.2 مليار جنيه
» خبير عالمى فى جراحة العمود الفقرى بمستشفى دمياط العسكرى
» مقتل طالبة جامعية أمريكية ركبت سيارة أوبر بالخطأ
» "الأرصاد": انتظروا بشرى سعيدة غدا
» انتحار سيدة شنقًا بعد رفض زوجها الإنجاب
» "الإفتاء" توضح حكم الإهمال فى الشريعة الإسلامية
» "جريشة" حكمًا لمباراة الأهلي والاتحاد
» رأيت أنني أشتري خبزا
» "نبيل الحلفاوي" يرد على سؤال متابع حول "مسرح مصر"
» "الأوقاف" تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بـ"الحسين"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان