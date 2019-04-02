الإعدام لشرطي قتل قبطيًا ونجله أمام كنيسة بالمنيا

02 أبريل 2019 - 03:36 م

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم، إعدام رقيب شرطة "ربيع مصطفى خليفة" بتهمة قتل قبطي ونجله أمام كنيسة بمدينة المنيا منتصف ديسمبر الماضي.

وقال مصدر قانونى ، إن رأي الإفتاء أيد حكم المحكمة السابق بإعدام رقيب الشرطة المتهم بقتل عماد صادق ونجله كمال أمام كنيسة نهضة القداسة بمدينة المنيا عمدا مع سبق الإصرار والترصد ومخالفة قوانين العمل أمام دور العبادة، ويعد الحكم الصادر أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من النطق به.

وكانت المحكمة أحالت مطلع فبراير الماضي، أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي حول إعدامه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قرر في 18 ديسمبر الماضي إحالة المتهم المحبوس ربيع مصطفى خليفة "رقيب شرطة" بالمنيا إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بجلسة عاجلة بعد أن وجهت له النيابة العامة الاتهام بقتل كلا من: كمال عماد كمال ووالده عماد كمال صادق، عمدًا مع سبق الإصرار مستخدما في ذلك سلاحًا ناريًا ، وذلك وفقا لما جاء بموقع "الوطن" الاخبارى .