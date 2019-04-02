  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:38 م
بحث متقدم
أرشيفية

أمريكا تبيع صواريخ ثاد للسعودية مقابل 1.5 مليار دولار

الاتحاد الالمانى

«ساعة» هدية تطيح برئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

الطقس

«الأرصاد» تعلن موعد تخفيف الملابس

بعد تصديق المفتى.. الإعدام لسائق ذبح فتاة بالغربية خوفا من الفضيحة

الإعدام لشرطي قتل قبطيًا ونجله أمام كنيسة بالمنيا

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائر

بوتفليقة يقيل قائد الجيش ويحيله للتحقيق

الفنانة رانيا يوسف

مصمم فستان رانيا يوسف العاري يفجر مفاجأة

وزيرة التضامن

بالأرقام.. فصل عدد صادم من الجهاز الإدارى لتعاطيهم المخدرات

الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" يستقبل الأمين العام للأم المتحدة فى "الأزهر"

صلاح

صلاح غاضباً: "هذا الأمر لا يهمني"

ترخيص 5 آلاف "توك توك" ببني سويف

بهذه القرارات مصر تحد من انتشار ظاهرة "التوك توك"

5 مطالب على رأس "عمومية الأطباء" الثانية الجمعة القادمة

الحياة السياسية

دار الحكمة نقابة الاطباء
دار الحكمة نقابة الاطباء

منتابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الترجى يتأهل إلى دور الـ8 ببطولة كأس تونس

#

مجموعة الترجي.. أورلاندو يهزم حوريا الغيني بثلاثية

#

"الدراويش" يسعى لمصالحة جماهيره على حساب الأفريقي

#

لليوم الثانى.. استمرار محاولات إطفاء حريق بئر بترول "أم عسل"

نقابة الأطباء

جمعية عمومية

طالبت النقابة العامة للأطباء كافة أعضائها  بحضور الجمعية العمومية العادية في الانعقاد الثاني لها يوم الجمعة المقبلة 5 أبريل، وذلك الساعة 1 ظهرا بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، ويبدأ تسجيل الحضور من الساعة 10 صباحا.

وقالت النقابة فى بيان لها  ان الجمعية العمومية العادية ستناقش تقرير الأمين العام والميزانية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية، وكذلك قواعد قبول قيد النقابة لخريجي كليات لطب الأجنبية، ومشكلة تكرار الاعتداء على المستشفيات، وتجميد حوافز الأطباء منذ يونيو 2015 وعدم صرف المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات.

والجدير بالذكر أن الجمعية عُقدت يوم الجمعة الماضي ولم يكتمل النصاب القانوني بحضور ألف طبيب وتم تأجيلها ليوم الجمعة المقبلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» نقل مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش
» «البورصة» تربح 8.2 مليار جنيه
» خبير عالمى فى جراحة العمود الفقرى بمستشفى دمياط العسكرى
» مقتل طالبة جامعية أمريكية ركبت سيارة أوبر بالخطأ
» "الأرصاد": انتظروا بشرى سعيدة غدا
» انتحار سيدة شنقًا بعد رفض زوجها الإنجاب
» "الإفتاء" توضح حكم الإهمال فى الشريعة الإسلامية
» "جريشة" حكمًا لمباراة الأهلي والاتحاد
» رأيت أنني أشتري خبزا
» "نبيل الحلفاوي" يرد على سؤال متابع حول "مسرح مصر"
» "الأوقاف" تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بـ"الحسين"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان