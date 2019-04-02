5 مطالب على رأس "عمومية الأطباء" الثانية الجمعة القادمة

02 أبريل 2019 - 03:26 م

طالبت النقابة العامة للأطباء كافة أعضائها بحضور الجمعية العمومية العادية في الانعقاد الثاني لها يوم الجمعة المقبلة 5 أبريل، وذلك الساعة 1 ظهرا بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، ويبدأ تسجيل الحضور من الساعة 10 صباحا.

وقالت النقابة فى بيان لها ان الجمعية العمومية العادية ستناقش تقرير الأمين العام والميزانية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية، وكذلك قواعد قبول قيد النقابة لخريجي كليات لطب الأجنبية، ومشكلة تكرار الاعتداء على المستشفيات، وتجميد حوافز الأطباء منذ يونيو 2015 وعدم صرف المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات.

والجدير بالذكر أن الجمعية عُقدت يوم الجمعة الماضي ولم يكتمل النصاب القانوني بحضور ألف طبيب وتم تأجيلها ليوم الجمعة المقبلة.