بوتفليقة يقيل قائد الجيش ويحيله للتحقيق

02 أبريل 2019 - 02:15 م

أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، منذ قليل،قرار بإقالة قائد الجيش الفريق قايد صالح، وأحالته إلى التحقيق العسكري العاجل.



وكانت أنباء ترددت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي بنفس المحتوى وتم تكذيبها ببيان رسمي من الجيش الجزائري.

وكذبت وزارة الدفاع الوطني، الأخبار التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم إقالة الفريق أحمد قايد صالح من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعويضه باللواء سعيد باي.





وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".



