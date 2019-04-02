» خبير عالمى فى جراحة العمود الفقرى بمستشفى دمياط العسكرى

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العمود الفقري

خبير عالمى

أتاند ساداشيف

يستضيف مستشفى بورسعيد العسكرى الأستاذ الدكتور أناند ساداشيف خبير جراحة العمود الفقرى بالمنظار بالهند خلال الفترة من 21 - 22 أبريل ، وبمستشفى دمياط العسكرى خلال الفترة من 23 - 25 أبريل .
وتستقبل مستشفى بورسعيد ودمياط العسكرى حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومياً عدا العطلات الرسمية .

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