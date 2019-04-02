سفير: علقنا العمل مع الولايات المتحدة ومنصبي لن ينسيني القضايا العربية

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الجولان

أمريكا

الأمم المتحدة

أعلن السفير المصري إكرامي الزغاط رئيس الصندوق العالمى للتنمية والتخطيط التابع للأمم المتحدة عن تعليق العمل مع كافة المنظمات الأمريكية الحكومية وغير الحكومية ردا علي الموقف السافر للرئيس الأمريكي باعترافه بسيادة إسرائيل علي الجولان والذي يبرز دور الإدارة الأمريكية في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط يوماً بعد الأخر .

وتعجب الزغاط في بيان صحفي له من الموقف الدولي تجاه ما يحدث في غزة وطالب جامعة الدول العربية أن تقوم بعملها الدبلوماسي تجاه الغارات التي شنتها دولة الاحتلال علي غزة بعد القرار الغاشم الذي اصدره ترامب تجاه مرتفعات الجولان.

وأعرب الزغاط عن قلقه تجاه الصمت العربي والدولي تجاه ما يحدث في المنطقة وأعتبر ما فعله ترامب إصطياد في الماء العكر و إستغلالا لإنشغال الشعوب العربية في توابع الربيع العربي.

وأكد الزغاط في ختام بيانه أن منصبه في الأمم المتحدة لن ينسيه قوميته العربية وقضاياها.


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