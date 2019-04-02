» "الأرصاد": انتظروا بشرى سعيدة غدا

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أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم هناك تحسن في حالة الطقس، وارتفاع في درجات الحرارة ، معقبا :" بكرا بشرة خير عن الطقس".

وأضاف "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة ستنحصر على السواحل الشمالية، منوها بأن من سقوط الأمطار خلال فصل الربيع يعود للتغيرات المناخية.

وأعلنت هيئة الأرصاد توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، بمحافظات ومدن مصر، وقالت الهيئة في بيان لها أن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

 وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

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