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عامل يطعن صديقه بسبب خلافات مالية بالقليوبية

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طعن بسكين
طعن بسكين

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طعن عامل صديقه فى مشاجرة فى القليوبية بسبب خلافات مالية بينهما، تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بطعن تباع صديقة بمطواه، بسب مطالبته له على رد مبلغ مالى مستحق، تم تحويل المصاب لمستشفى شبين القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، اخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بتلقية اشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول المدعو "عمرو. م.ا" 19 سنة، تباع ومقيم قريه منية شبين دائرة المركز، مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر بالناحية اليسرى.

على الفور، انتقل مأمور وضباط وحده مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبسؤال المصاب، قرر إنه حال مطالبته للمدعو"محمد .ع ا" 25 سنة، تباع ، برد مبلغ مالي مستحق له، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام علي أثرها الأخير بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، محدثاً إصابته المشار إليها وفر هارباً.

تمكن ضباط وحده مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق .


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