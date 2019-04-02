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وزيرة التضامن

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توقيع بروتوكول الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات

قضايا وحوادث

الطب الشرعى
الطب الشرعى

شيماء السيد

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بدأت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن التعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

جاء ذلك بحضور وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، والدكتورة سعاد عبدالغفار، رئيس مصلحة الطب الشرعي، على هامش افتتاح ورشة عمل القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحافظة القاهرة، حول "تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة".

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.


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