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المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة دراجة بخارية في البدرشين

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محاكمة

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بسرقة دراجة بخارية بالبدرشين، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، محمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد.

وأسندت النيابة للمتهمين " وائل أحمد، وأحمد خالد"، تهمة سرقة الدراجة البخارية المبينة وصفا وقيمة، والمملوكة للمجنى عليه " سيد عبد الحليم" بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفه المتهمان طالبين إيصالهم لمكان ما، وما أن خلى الطريق من المارة، حتى قاما المتهم الأول برش مادة "الفلفل الحار" على المجنى عليه لشل مقاومته، وتمكنا بتلك الطريقة من الاستيلاء على المسروقات. ‎


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