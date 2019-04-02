  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:11 م
بحث متقدم
وزيرة التضامن

بالأرقام.. فصل عدد صادم من الجهاز الإدارى لتعاطيهم المخدرات

الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" يستقبل الأمين العام للأم المتحدة فى "الأزهر"

ترخيص 5 آلاف "توك توك" ببني سويف

بهذه القرارات مصر تحد من انتشار ظاهرة "التوك توك"

القوات المسلحة

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

صلاح

صلاح غاضباً: "هذا الأمر لا يهمني"

بالصور .. مصري يتوسل لمتحدث الجيش الاسرائيلي لكي يدكوا غزة

تمرد فى صفوف الجيش الإسرائيلى بسبب غزة

سمية الخشاب وأحمد سعد

سميه الخشاب تكشف مفاجأة: "أحمد سعد لم يطلقني"

يوفنتوس

الموعد والقنوات الناقلة للقاء يوفنتوس وكالياري

الإعلامية ريهام سعيد

اعتراف جريء لـ"ريهام سعيد" عن حياتها الشخصية

الإعلامي عمرو أديب

بالفيديو.. أديب للمصريين :"اتعلموا من الأتراك"

"الإفتاء" توضح حكم الإهمال فى الشريعة الإسلامية

دين ودنيا

الافتاء
الافتاء

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«الإفتاء» توضح حكم الاحتفال بـ«كذبة أبريل»

#

حكم مباراة القمة يتفقد أرضية ملعب برج العرب

#

"الإفتاء" تدخل على أزمة "خليها تعنس"

#

الإفتاء : "الختان" ليس من الشريعة الإسلامية

الأهمال

دار الافتاء

افادت دار الإفتاء المصرية بأن الإهمال في أداء الواجب لا يقل في خطورته وآثاره عن الإرهاب والتخريب، فالفرد الذي يهمل في أداء عمله تهاونًا أو تكاسلًا، يُلْحِقُ بمجتمعه الكثير من الخسائر المادية والبشرية.

وأضافت الدار في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن لكل منا دورًا يجب القيام به على أكمل وجه، فإذا قصر أحدنا في واجبه وأهمل عمله كان عاصيًا لله ولرسوله، ومفسدًا في الأرض، وخائنًا للأمانة التي ائتُمِنَ عليها، يقول الله تعالى: ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا?، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ.. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ».

وحذرت الدار المسلمين جميعًا بتوخى الحذر  من أن يكونوا بإهمالهم من الخائنين للأمانة والمفسدين في الأرض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير عالمى فى جراحة العمود الفقرى بمستشفى دمياط العسكرى
» مقتل طالبة جامعية أمريكية ركبت سيارة أوبر بالخطأ
» "الأرصاد": انتظروا بشرى سعيدة غدا
» انتحار سيدة شنقًا بعد رفض زوجها الإنجاب
» "الإفتاء" توضح حكم الإهمال فى الشريعة الإسلامية
» "جريشة" حكمًا لمباراة الأهلي والاتحاد
» رأيت أنني أشتري خبزا
» "نبيل الحلفاوي" يرد على سؤال متابع حول "مسرح مصر"
» "الأوقاف" تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بـ"الحسين"
» "التموين" تعد المواطنين بقرار سار خلال شهر رمضان
» بشرى سارة في انتظار المواطنين من السكة الحديد

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان