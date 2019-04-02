لهذا السبب أنت مستبعد من معاش تكافل وكرامة

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أكد أحمد لطيف، مدير العمليات الميدانية لبرنامج "تكافل وكرامة"، أنه يتم استبعاد بعض الناس من البرنامج بناء على مؤشرات تدل على تحسن الحالة الاقتصادية، مثل امتلاك سيارة أو إلحاق الأبناء بمدارس خاصة.

وأضاف "لطيف" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن عدد المستفيدين كان 2.8 مليون مستفيد، وبعد عمليات التنقية وصلوا إلى مليون و990 ألف مستفيد، وتكلفتهم الشهرية تصل إلى مليار جنيه.

وتابع مدير العمليات الميدانية لبرنامج "تكافل وكرامة"، أنه يتم استرداد المبالغ التي حصل عليها البعض دون وجه حق، لافتًا إلى أن من لديه "جرار زراعي"، أو "توكتوك"، لا يحصل على معاش تكافل وكرامة مشددا على أهمية وصول الدعم لمستحقيه .

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