بهذه القرارات مصر تحد من انتشار ظاهرة "التوك توك"

02 أبريل 2019 - 10:34 ص

ذكر موقع "إيجيبت إندبندنت" الصادر بالإنجليزية أن هيئة التنمية الصناعية، قد توقفت عن منح تراخيص لمصانع تجميع وتصنيع التوك توك الجديدة في مصر، وذلك كجزء من جهود الحكومة للحد من انتشار توك توك في الشوارع، بحسب مصدر رسمي بوزارة التجارة والصناعة.

وأضاف المصدر أن هذا التوجه يأتى بالتزامن مع إجراءات تقليل استيراد مركبات التوك توك، مشيرا إلى أن هناك 5 مصانع لتجميع وتصنيع التوك توك، وحاصلة على موافقات من الهيئة.

يشار إلى أن متوسط عدد مركبات التوك توك فى مصر يتراوح بين 2.5 لـ3 ملايين توك توك، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وحصرت وزارة التنمية المحلية 416 ألف وبلغ عدد المرخص منها 211 ألف توك توك.

وكان منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق أصدر عام 2014 قرارا بحظر استيراد التوك توك ومكوناته، لكنه تراجع وسمح بدخول مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وفق ضوابط.

وفى أبريل عام 2017، جدد طارق قابيل وزير الصناعة السابق قرار حظر استيراد توك توك كامل الصنع، كما قرر توجيه كامل إنتاج المركبات التى يتم إنتاجها فى المناطق العاملة بنظام المناطق الحرة إلى التصدير فقط وعدم السماح ببيعها للسوق المحلى .