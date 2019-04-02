القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

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نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1440هـ، بحضور عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف .

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور السيد عبد البارى رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة كلمة أكد فيها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولا وعملا وخلقا، مضيفا أن المولى عز وجل اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض فى الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم .

وألقى اللواء أ ح السيد علي الغالي، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها على أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائما بضرورة التأسي بذكرى الرسول الكريم، الذي أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس دون تفرقة أو تمييز أو تعصب أو تشدد، واحترام حقوق الإنسان الذي كرمه الله، مشددا على ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق .


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