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"نبيل الحلفاوي" يرد على سؤال متابع حول "مسرح مصر"

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نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردًا على سؤال أحد متابعيه حول رأيه في عروض مسرح مصر التي يقدمها الفنان أشرف عبدالباقي وفرقته المسرحية.

وكتب الحلفاوي: "خشبة المسرح يعرض عليها أنواع متعددة من العروض تختلف في طبيعتها وقيمتها وتصنيفها، إن كنت تقصد بالتحديد المسرح كأحد فنون الدراما فلا أظن أنه يمكن إدراجها تحت تصنيف الدراما المسرحية".

يُذكر أن مسرح مصر عبارة عن مسرحيات على شكل حلقات، بحيث تكون كل حلقة باسم ومضمون مختلف في إطار كوميدي ترفيهي ساخر، عُرِض لأول مرة في 17 يناير 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا. 

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