  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:32 ص
بحث متقدم
ترخيص 5 آلاف "توك توك" ببني سويف

بهذه القرارات مصر تحد من انتشار ظاهرة "التوك توك"

القوات المسلحة

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

صلاح

صلاح غاضباً: "هذا الأمر لا يهمني"

بالصور .. مصري يتوسل لمتحدث الجيش الاسرائيلي لكي يدكوا غزة

تمرد فى صفوف الجيش الإسرائيلى بسبب غزة

يوفنتوس

الموعد والقنوات الناقلة للقاء يوفنتوس وكالياري

الإعلامية ريهام سعيد

اعتراف جريء لـ"ريهام سعيد" عن حياتها الشخصية

الإعلامي عمرو أديب

بالفيديو.. أديب للمصريين :"اتعلموا من الأتراك"

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

رمضان و سرور

هكذا سخر محمد رمضان من أغنية شادي سرور المسيئة له

الإبراشي والغيطي

حكم بحبس الإبراشي والغيطي

"بكرا هجيلك شهيد".. رواية مبكية لوالدة شرطي علي الهواء

آخر الأخبار

إيمان الغريب
إيمان الغريب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. ظهور صادم لـ"ريهام سعيد "علي الهواء

#

شاهد.. تصرف صادم من ريهام سعيد على الهواء

#

إعلامية تفاجئ مشاهديها بارتداء الحجاب على الهواء

#

"هبطح نفسى عليكو".. مصطلح غريب من أسامة كمال علي الهواء

روت إيمان الغريب، والدة الشهيد المقدم شريف محمد عمر، تفاصيل أخر كلمت نجلها لها قبل استشهاده قائلة :" شريف قبل وفاته تحدث مع أكثر من شخص قبل استشهاده.

و أضافت "الغريب"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، ، أنه قال لها في أخر مكالمة: "هتزعلي لو جيت لك بكرا شهيد"، فردت عليه بأن لديه ابنتين ويحتاجون إلى عناية، فأكد لها أن الله هو من سيتولى العناية بهم.

و لفتت إلي أن الشهادة استحقاق ومش أي حد بينولها، ومحدش بينولها إلا اللي بيخاف على بلده وبيحبها". وأعربت عن شكرها للقوات المسلحة والشرطة الذين لا يتركون أسر الشهداء ولا أبنائهم في الاحتفالات والمناسبات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "جريشة" حكمًا لمباراة الأهلي والاتحاد
» رأيت أنني أشتري خبزا
» "نبيل الحلفاوي" يرد على سؤال متابع حول "مسرح مصر"
» "الأوقاف" تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بـ"الحسين"
» "التموين" تعد المواطنين بقرار سار خلال شهر رمضان
» بشرى سارة في انتظار المواطنين من السكة الحديد
» سميه الخشاب تكشف مفاجأة: "أحمد سعد لم يطلقني"
» وفاة مطرب شهير بعد إطلاق النار عليه
» إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء الاتحاد
» أغضبت والدها بتغيير اسمها .. وتزوجت من رجل يصغرها بـ20 سنة
» صيدلي يتفق مع فتاتين على سهرة حمراء ولكن مفاجأة قاسية كانت بانتظاره

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان