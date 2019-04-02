"بكرا هجيلك شهيد".. رواية مبكية لوالدة شرطي علي الهواء

02 أبريل 2019 - 10:22 ص

روت إيمان الغريب، والدة الشهيد المقدم شريف محمد عمر، تفاصيل أخر كلمت نجلها لها قبل استشهاده قائلة :" شريف قبل وفاته تحدث مع أكثر من شخص قبل استشهاده.



و أضافت "الغريب"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، ، أنه قال لها في أخر مكالمة: "هتزعلي لو جيت لك بكرا شهيد"، فردت عليه بأن لديه ابنتين ويحتاجون إلى عناية، فأكد لها أن الله هو من سيتولى العناية بهم.



و لفتت إلي أن الشهادة استحقاق ومش أي حد بينولها، ومحدش بينولها إلا اللي بيخاف على بلده وبيحبها". وأعربت عن شكرها للقوات المسلحة والشرطة الذين لا يتركون أسر الشهداء ولا أبنائهم في الاحتفالات والمناسبات.

