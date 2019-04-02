طلب إحاطة لوضع ضوابط لإعلانات الطرق

02 أبريل 2019 - 10:20 ص

تقدم يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير النقل بشأن الإعلانات العشوائية على الطرق سواء السريعة أو الطرق الداخلية التي أصبحت تشوه المنظر العام وتتسبب في خسارة كبيرة للدولة .

وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن هناك أكثر من جهة مسئولة عن الإعلانات في مصر، الطرق السريعة خارج المدن أو المتواجدة داخل الشوارع والقرى وبداية القضاء على عشوائية الإعلانات سن قانون موحد يقضي على هذه الظاهرة التي أصبحت تشوه الشوارع وتتعارض مع المنظر الجمالى .