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الكهرباء توقف تركيب العدادات للعقارات لحين طلاء الواجهات

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عمرو محمد-متابعات

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بدأت وزارة الكهرباء، منذ فبراير الماضي، في تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بعدم توصيل التيار الكهربائي لأي عقار دون طلاء واجهته، وعدم إجراء أي معاينات ومقايسات لعقارات دون طلاء الواجهة الخاصة بها.

وأصدرت وزارة الكهرباء تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، طالبتهم فيها بعدم تركيب أي عدادات لأي منازل رسمية كانت أو مخالفة، إلا بعد التأكد من أن العقارات مدهونة الواجهة، حتى لا يتعرض الموظف للتحقيق والخصم من الراتب والحوافز، كون التعليمات مشددة في هذا القرار.

وبدأت شركات توزيع الكهرباء، تطبيق وقف تركيب العدادات بعد وصول القرار لهم مطلع فبراير الماضي، حيث ينتقل موظف من إدارة الشبكات المسؤولة عن تركيب العدادات، قبل تركيب العدادات بيومين، إلى المنزل أو العقار، وفي حالة كان العقار "مدهون الواجهة" يصوره الموظف ويطبع الصورة بالألوان وتُرسل للإدارة المحلية، للتأكد من أن إجراءات توصيل العدادات صحيحة.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عدد الطلبات المقدمة لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة 2.4 مليون، وما تم تركيبه منها 1.7 مليون عداد فقط حتى الآن، ويتبقى 700 ألف مواطن لم يركبوا عداداتهم، وهم من سيطالهم القرار بشكل مباشر.

وأضاف حمزة في تصريحات صحفية، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار وقف تركيب العدادات إلا بعد التأكد من دهان واجهات المباني، كونه قرارًا من الرئاسة، منوهًا إلى أن القرار مُطبق في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، منذ صدوره آواخر يناير الماضي.

وفيما يخص تفاصيل القرار، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في يناير الماضي، إن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين، الذي وجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والخاص بتشطيب وطلاء واجهات المنازل في المحافظات تنفيذًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأضاف شعراوي، أن القانون يُلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن، لافتًا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بالمحافظات، في ظل وجود مبان كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

وأضاف أن القانون يُلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن، لافتًا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بالمحافظات، في ظل وجود مبان كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية


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