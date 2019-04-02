الإسكان تطرح وحدات جديدة داخل 13 مدينة

02 أبريل 2019 - 10:15 ص

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، مُمَثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، في 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزًا"، في 13 مدينة جديدة، موضحًا أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن أسلوب الحجز لقطع الأراضى والمساحات والأسعار ستكون متاحة على الموقع الإليكترونى www.hdb-reservation ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 7/4/2019 .

وأضاف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، في 13 مدينة جديدة، وهى (6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة ).