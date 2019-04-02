» "التموين" تعد المواطنين بقرار سار خلال شهر رمضان

02 أبريل 2019 - 10:09 ص

أكد فتحي عبد الغني، مساعد وزير التموين، أن عارض "أهلا رمضان"، سوف يكون بها أسعار خاصة مميزة، ولكن المجمعات الاستهلاكية وفروع "جمعيتي"، ومنافذ وزارة التموين، تقدم عادة أسعار ثابتة طوال العام.



وأضاف "عبد الغني"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي " ، أن الوزارة تطرح "شنطة رمضانية" مميزة في السعر، ويحاولون ألا يزيد سعرها هذا العام كثيرًا عن العام الماضي.



و تابع أن هناك "ياميش"، والمكسرات، وقمر الدين وكل المنتجات التي يرغب المواطنون في تناولها بشهر رمضان، موجودة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل نحو 20 أو 25% عن الأسعار الموجودة بالسوق.



و لفت مساعد وزير التموين،إلي أن هناك تنوع أكثر هذا العام في السلع الغذائية، مثل اللحوم والأسماك، والدواجن، ويشارك هذا العام قطاع القوات المسلحة بمنتجات زراعية وستكون هناك تغطية غير مسبوقة للسلع في المعارض هذا العام.

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