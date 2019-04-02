الجامعة العربية: خرجنا بموقف قوي بشأن "الجولان"

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قال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية، إن القضية الفلسطينية، والتي تعتبر القضية المركزية للأمة العربية، تعرضت لضغوط شديدة خلال الفترة الأخيرة، وقعت على القيادة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة إجراءات الإدارة الأمريكية والتعنت الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الاثنين، أن الجامعة العربية كانت قد استطاعت دفع الأمم المتحدة نحو إصدار قرار بشأن التأكيد على وضعية القدس، وعدم جواز التعامل معها خارج كونها أرضًا عربية محتلة.

وبالنسبة لأزمة الجولان، أوضح أن القمة الأخيرة قد خرجت بموقف عربي قوي يتضمن آليات تنفيذية للتعامل مع القرار الأمريكي، الخاص بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وتابع أن من هذه الآليات، اللجوء إلى مجلس الأمن للتحرك مع الدول الرئيسية، والحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وتكليف الأمين العام بإجراء اتصالات مع الأطراف الدولية للوقف أمام هذه التحرك الأمريكي الإسرائيلي.

واستضافت تونس أمس الأحد، الدورة الثلاثين من القمة العربية، التي ناقشت عددًا من القضايا منها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملف الجولان والقدس.


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