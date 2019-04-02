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المحافظين: يجب التأكيد على الثوابت التى تهدد الوجود العربى

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قال المهندس على قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، إن أنظار وقلوب العرب تتجه نحو تونس، وذلك بسبب احتضانها للقمة العربية العادية في دورتها الثلاثين، والتى تأتى في ظل تحديات جسيمة وغير مسبوقة.

وأضاف "قرطام"، أن الشعوب العربية تنتظر من قادتها قرارات حاسمة لقضايا محورية تمثل تهديدا للوجود العربي على أراضيه، حيث تتصدر قضية الإعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، وإعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والقضية الفلسطينية، والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وكذلك الملف الليبي واليمنى وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وقضايا أخرى مثل التصدي للدول الداعمة للإرهاب، ووقف مصادر تمويله ومكافحة التطرف بكافة أنواعه.

وناشد "قرطام"، القادة العرب بإصدار بيان قوى يركز فيه على التمسك بالثوابت العربية، والرفض الكامل للقرارات الأحادية الجانب، والتي لا تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، مع تجديد التزام الدول العربية بالمبادرة العربية التي تدعو إلى السلام مع إسرائيل مقابل انسحابها الكامل من كل الأراضي المحتلة عام 1967، ومطالبة الولايات المتحدة بالتراجع عن قراريها بشأن الجولان والقدس.

وأكد نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، أن العمل العربى المشترك الفاعل أصبح ضرورة ملحة، وأنه قد حان الوقت لإنشاء السوق العربية المشتركة، وتفعيل دور القوى العربية المشتركة حماية للأمن القومي العربي وتعظيم التكامل التجاري والاقتصادي مما يحقق تطلعات وآمال الشعوب العربية في غد أفضل تحت القيادة الحكيمة الرشيدة للقادة العرب.


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