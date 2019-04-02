اليوم.. إعادة اجراءات محاكمة 37 متهما بأحداث فض رابعة

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اعتصام رابعة

فض اعتصام رابعة

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" .

أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


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