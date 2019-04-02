مستقبل وطن: قرارات السيسي لخدمة المواطن البسيط

02 أبريل 2019 - 09:55 ص

أشاد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، معتبرها قرارات مصيرية لخدمة المواطن البسيط وجني لثمار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح هلال في تصريح صحفي له، أن قرار السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه هو تأكيد على انحيازاته الدائمة للمواطن الفقير، مؤكدا أن السيسي هو الأكثر حرصا على مصلحة وطنه وشعبه.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن إذا يقف خلف قيادته السياسية برئاسة السيسي تأتي من إيمانه البالغ بالدور الوطني الذي يقوم به من أجل رفعة ومكانة بلده، مضيفا أن الخير قادم لهذا الوطن وما هذه القرارات إلا بداية لجني ثمار الجهد والعرق المبذول من الدولة والشعب والإلتحام الحقيقي والاستقرار التي تعيشه مصر.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي فجر العديد من الهداية اليوم منها منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، بالإضافة لمنح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.