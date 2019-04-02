» بشرى سارة في انتظار المواطنين من السكة الحديد

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أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنهم علي مشارف إنشاء مشروعات عملاقة من خلال شراء جرارات و عربات سكك حديد و تطوير محطات ، مشيرا إلي أن الأمر يحتاج لتعظيم إيرادات الهيئة من خلال الإمكانيات المتاحة.

وأضاف "رسلان " في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"المذاع علي فضائية "أون إي"، أن المواطنين سيشعرون بوجود تحسن في الخدمة المقدمة في السكك الحديد في النصف الثاني من عام 2020.

 وأوضح "رسلان"، أنهم يعكفون حاليا علي القضاء علي ظاهرة التهرب من دفع تذاكر القطارات .

وقال "رسلان"، إن ارتفاع الأجرة في وسائل النقل الأخري ، جعلت المواطنين ينتقلون منها للسكك الحديد لأنها تعتبر أرخص وسيلة مواصلات . شاهد الفيديو..

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