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اعتراف جريء لـ"ريهام سعيد" عن حياتها الشخصية

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الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

إيمان هاني

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كشفت الإعلامية ريهام سعيد، أسرارا تذكرها لأول مرة عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنها عانت كثيرًا عقب طلاقها الأول، حيث لم تكن تدري ماذا تفعل بعد هذه الخطوة.

وأضافت "سعيد"، من خلال برنامج "صبايا"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن والدتها كانت ترفض دخولها مجال الإعلام والفن، ولكنها صممت كثيرًا على رأيها.

و تابعت "سعيد": "لو كنت لسه متجوزة مكنتش هوصل للي وصلته، أكيد الطلاق له أضرار عليَّ وعلى الولاد، لكن ساعات كلمة لا بتبقى مفيدة.

 وواصلت حديثها قائلة ،:" مكنش نافع اشتغل مذيعة، كنت تخينة وكنت مطلقة، وأهلي كانوا رافضين شغلي".

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