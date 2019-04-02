بالفيديو.. أديب للمصريين :"اتعلموا من الأتراك"

02 أبريل 2019 - 09:14 ص



أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالمشاركة القوية لمواطنين الأتراك القوية في الانتخابات المحلية حيث بلغت 84%.



وأكد "أديب" من خلال برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب علي المصريين أن يشعروا بالمسؤولية ويشاركوا في الاستفتاء علي الدستور .



وتابع "أديب"، :" الديمقراطية بلا مشاركة لا قيمة لها ، أنا مش شمتان في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، لكن مش عيب إننا نتعلم من عدونا" .



وأضاف :"بقول للمصريين أتعلموا من الأتراك ، إحنا مش أقل منهم ، اللي بيغير المجتمع هو قدرة المواطنين علي المشاركة في الانتخابات ".



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