  • الثلاثاء 02 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:44 ص
بحث متقدم
يوفنتوس

الموعد والقنوات الناقلة للقاء يوفنتوس وكالياري

الإعلامية ريهام سعيد

اعتراف جريء لـ"ريهام سعيد" عن حياتها الشخصية

الإعلامي عمرو أديب

بالفيديو.. أديب للمصريين :"اتعلموا من الأتراك"

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

رمضان و سرور

هكذا سخر محمد رمضان من أغنية شادي سرور المسيئة له

الإبراشي والغيطي

حكم بحبس الإبراشي والغيطي

صلاح

قصة عجيبة وراء وضع صورة صلاح على غلاف "تويتر"

هالة صدقي : ديني هو فني وربنا فنان كبير

هالة صدقي تفجر مفاجأة مدوية عن الفيديو المسرب لها

التموين

الكشف عن معايير جديدة للحذف من بطاقة التموين .. تعرف عليها

صورة أرشيفية

الحكومة للمدمنين: «إذا امتنعت.. أو تعاطيت كده كده مفصول»

بالفيديو.. أديب للمصريين :"اتعلموا من الأتراك"

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أديب: هذه اللعبة أخطر من الأفلام الجنسيه

#

"أديب" ينتصر لـ"صلاح" بعد تراجع مستواه.. هذا ما قاله

#

أديب تعليقا على حادث الدرب الأحمر: هذا أكثر شيء مرعب في الأمر

#

أديب عن الفيديو المسيء للأقباط: "مينفعش نعدى الموضوع"

تركيا

الانتخابات المحلية

ام بى سى مصر

اديب


أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالمشاركة القوية لمواطنين الأتراك القوية في الانتخابات المحلية حيث بلغت 84%.

وأكد "أديب" من خلال برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب علي المصريين أن يشعروا بالمسؤولية ويشاركوا في الاستفتاء علي الدستور .

وتابع "أديب"، :" الديمقراطية بلا مشاركة لا قيمة لها ، أنا مش شمتان في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، لكن مش عيب إننا نتعلم من عدونا" .

وأضاف :"بقول للمصريين أتعلموا من الأتراك ، إحنا مش أقل منهم ، اللي بيغير المجتمع هو قدرة المواطنين علي المشاركة في الانتخابات ".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سميه الخشاب تكشف مفاجأة: "أحمد سعد لم يطلقني"
» وفاة مطرب شهير بعد إطلاق النار عليه
» إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء الاتحاد
» أغضبت والدها بتغيير اسمها .. وتزوجت من رجل يصغرها بـ20 سنة
» صيدلي يتفق مع فتاتين على سهرة حمراء ولكن مفاجأة قاسية كانت بانتظاره
» فنانة شهيرة تعلم وفاة شقيقها وانبهار بسمته المتدين
» هجوم على فنان شهير بعد ارتدائه سلسلة أثناء تأدية العمرة .. وهكذا رد
» كارثة في فريق صن داونز منافس الأهلي في إفريقيا
» بمساعدة عملاء سابقين في البنتاغون .. الإمارات تجسست على قطر
» أخي يريد نصيبي مشاع..هل أقاضيه؟!

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان