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الموعد والقنوات الناقلة للقاء يوفنتوس وكالياري

الرياضة

يوفنتوس
يوفنتوس

محمد الخرو

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الدوري الايطالي

رونالدو

البرتغالى

كالياري

يوفنتس

يلتقي اليوم في تمام التاسعة مساء فريق يوفنتوس الايطالي المحترف بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نظيره  كالياري ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الممتاز "كالتشيو".

ومن المقرر ان يذاع اللقاء علي قناة beIN SPORTS HD 4.

ويدخل يوفنتوس المباراة مفتقدًا لنجم الفريق كريستيانو رونالدو، فى ظل غيابه إثر الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا فى التوقف الدولي، وتحديدًا فى مباراة البرتغال امام صربيا بتصفيات يورو 2020.

ويدخل يوفنتوس المباراة منتشيًا بعد تحقيقه الفوز في مباراته الأخيرة على حساب فريق إمبولي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، وبفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور29 فاز الفريق فى 25 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.

فى المقابل يحتل فريق كالياري المركز الـ12 فى جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 33 نقطة، بعد أن حققوا الفوز في 8 مباريات، وتعادلوا في تسع، وتلقوا 12 هزيمة.

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