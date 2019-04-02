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وفاة مطرب شهير بعد إطلاق النار عليه

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Nipsey Hussle
Nipsey Hussle

محمد الخرو

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لوس أنجلوس

اطلاق نار

طلق ناري

مغني الراب

متجر ملابي

توفي مغني الراب الأمريكي الشهير "Nipsey Hussle" البالغ من العمر 33 عاماً بعد تعرضه لاطلاق النار عليه من قبل 2 مجهولين أمام متجر ملابس في لوس أنجلوس.

وقالت صحيفة "TMZ"  إن "مغني الراب الأمريكي إرميس أسغيدوم، المعروف بـ Nipsey Hussle، والبالغ من العمر 33 سنة، فارق الحياة، يوم الأحد 31 مارس الفائت، في أحد مشافي لوس أنجلوس، بعد أن نقل إليه مصابا ببضع طلقات نارية".

وتبعا للصحيفة فإن المغني الشهير تعرض لإطلاق النار مع اثنين آخرين، أمام متجر للملابس، كان يملكه جنوب لوس أنجلوس، والتحقيقات الأولية تشير إلى أن الفاعل شاب داكن البشرة في الـ 20 من العمر.

من جانبها، أعربت المغنية الشهيرة "ريهانا" عن حزنها الشديد بنبأ الوفاة وقالت: "روحي مصدومة لهذا الأمر، يا إلهي اجعل روحه ترقد بسلام... آنا آسفة جدا لما حصل".

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