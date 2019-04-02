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سميه الخشاب تكشف مفاجأة: "أحمد سعد لم يطلقني"

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سمية الخشاب وأحمد سعد
سميه الخشاب وأحمد سعد

محمد الخرو

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الطلاق

احمد سعد

سميه الخشاب

العنف الزوجى

بتستقوى

فجرت الفنانة سمية الخشاب، مفاجأة من العيار الثقيل في تصريح خاص لبرنامج "ترندنج" بشأن انفصالها عن الفنان أحمد سعد لافتة إلى أنه لم يطلقها لكنها رفعت عليه قضية طلاق منذ 6 أشهر.

 وكان سعد قد أعلن طلاقه من الخشاب يوم الخميس الماضي عبر منشور له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويعد هذا هو التعليق الأول لسمية على خبر الطلاق، خصوصا بعد ربط البعض بين نجاح أغنيتها عن العنف الزوجي بعنوان "بتستقوى".

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