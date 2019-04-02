» أغضبت والدها بتغيير اسمها .. وتزوجت من رجل يصغرها بـ20 سنة

02 أبريل 2019 - 09:04 ص

حل أمس عيد ميلاد الفنانة سوسن بدر رقم 62 حيث ولدت يوم 1 إبريل عام 1957 وهي ابنة الفنانة آمال سالم.



ومرت "سوسن" بالعديد من المواقف المثيرة في حياتها أبرزها تغيير المخرج شادي عبد السلام لاسمها من "سوزان بدر" إلى "سوسن بدر" ، مؤكدًا رغبته في جعل اسمها مصريا خالصا.



وأشارت في تصريحات سابقة إلى أن والدها غضب بشدة بعد قيامها بتغيير اسمها إلى "سوسن" بينما لم تهتم والدتها التي حلمت فقط أن ترى ابنتها ممثلة.



ما لا يعرفه كثيرون أن الفنانة سوسن بدر كانت متزوجة من فريد المرشدي - نجل المنتجة ناهد فريد شوقي - الذي كان يصغرها بـ20 سنة ، ثم تم الانفصال بعد أربعة سنوات وانتقل هو للزواج من الفنانة داليا البحيري.



حققت نجومية متأخرة بعض الشيء لكنها أثبتت من خلال أعمالها الدرامية أنها من نجوم الصف الأول.

