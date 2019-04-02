سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

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الدولار

بنك مصر

البنك الأهلي

البنك التجارى الدولى

بنك القاهرة

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 إبريل.
البنك المركزي المصري
17?2544 جم

17?3917 جم
مصرف أبو ظبي الاسلامي
17?29 جم

17?38 جم
بنك عودة
17?28 جم

17?38 جم
البنك المصري الخليجي
17?28 جم

17?38 جم
البنك الأهلى اليونانى بمصر
17?28 جم

17?38 جم
بنك التعمير و الاسكان
17?28 جم

17?38 جم
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
17?28 جم

17?38 جم
بنك البركة
17?28 جم

17?38 جم
بنك قناة السويس
17?28 جم

17?38 جم
البنك التجارى الدولي CIB
17?28 جم

17?38 جم
كريدي أجريكول
17?28 جم

17?38 جم
بنك مصر إيران للتنمية
17?27 جم

17?37 جم

بنك بلوم مصر
17?27 جم

17?37 جم

البنك العربي الافريقي الدولي
17?27 جم

17?37 جم

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
17?26 جم

17?36 جم

البنك الأهلي المصري
17?26 جم

17?36 جم

المصرف المتحد
17?26 جم

17?36 جم

بنك مصر
17?26 جم

17?36 جم

بنك الاسكندرية
17?26 جم

17?36 جم

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