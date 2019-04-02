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هكذا سخر محمد رمضان من أغنية شادي سرور المسيئة له

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رمضان و سرور
رمضان و سرور

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شادي سرور

سخر الفنان محمد رمضان من أغنية أصدرها اليوتيوبر شادي سرور للنيل منه قبل أيام ، مؤكدًا سعادته بتصدرها لموقع "يوتيوب".

ونشر "رمضان" صورة للمحتويات الرائجة على يوتيوب والتي كشفت عن حصول أغنيته "القمر" على "التريند رقم 1" ، بينما حصلت أغنية شادي سرور المسماة "ديس تراك محمد رمضان" على التريند رقم 2 .

وعلق "رمضان" قائلا: ""الحمد لله، ثم شكرا جمهوري الغالي، اسمي "محمد رمضان" على تريند Youtube الأول والتاني والتالت، القمر والأسطورة وأقوى حفلة في مصر". في إشارة إلى أغنية "سرور".

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