هكذا سخر محمد رمضان من أغنية شادي سرور المسيئة له

أحمد عادل شعبان
سخر الفنان محمد رمضان من أغنية أصدرها اليوتيوبر شادي سرور للنيل منه قبل أيام ، مؤكدًا سعادته بتصدرها لموقع "يوتيوب".
ونشر "رمضان" صورة للمحتويات الرائجة على يوتيوب والتي كشفت عن حصول أغنيته "القمر" على "التريند رقم 1" ، بينما حصلت أغنية شادي سرور المسماة "ديس تراك محمد رمضان" على التريند رقم 2 .
وعلق "رمضان" قائلا: ""الحمد لله، ثم شكرا جمهوري الغالي، اسمي "محمد رمضان" على تريند Youtube الأول والتاني والتالت، القمر والأسطورة وأقوى حفلة في مصر". في إشارة إلى أغنية "سرور".
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