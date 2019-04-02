هكذا سخر محمد رمضان من أغنية شادي سرور المسيئة له

02 أبريل 2019 - 07:59 ص

سخر الفنان محمد رمضان من أغنية أصدرها اليوتيوبر شادي سرور للنيل منه قبل أيام ، مؤكدًا سعادته بتصدرها لموقع "يوتيوب".



ونشر "رمضان" صورة للمحتويات الرائجة على يوتيوب والتي كشفت عن حصول أغنيته "القمر" على "التريند رقم 1" ، بينما حصلت أغنية شادي سرور المسماة "ديس تراك محمد رمضان" على التريند رقم 2 .



وعلق "رمضان" قائلا: ""الحمد لله، ثم شكرا جمهوري الغالي، اسمي "محمد رمضان" على تريند Youtube الأول والتاني والتالت، القمر والأسطورة وأقوى حفلة في مصر". في إشارة إلى أغنية "سرور".



