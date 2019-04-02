حكم بحبس الإبراشي والغيطي

02 أبريل 2019 - 07:44 ص

قضت محكمة أكتوبر بحبس كلا من الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي محمد الغيطي،لمدة 6 أشهر وكفالة مالية200 جنيه لكل منهما على خلفية اتهامهما بالتأثير على الشهود وعلى سير التحقيقات في واقعة مقتل شخص على يد قاضي بمدينة نصر.



وجاء الحكم غيابيا، فلم يحضر المتهمان، حسب موقع صحيفة "الشروق".



وكانت نيابة استئناف القاهرة أمرت من قبل بإخلاء سبيل الإبراشي من سرايا النيابة بكفالة مالية قدرها 5 ألاف جنيه على ذمة نفس الواقعة.



ووجهت النيابة للإبراشي وقتها تهمة التأثير على سير التحقيقات على خلفية استضافته لشهادة قتل قاضي لمواطن بمنطقة مدينة نصر، وأدلت بتصريحات مغايرة لبعض ما أدلت به تحقيقات النيابة.



وقرر الإبراشي وقتها أنه استهدف التأكيد على أن القانون يطبق على الجميع، وأن المستشار الذي قتل مواطن ليس فوق القانون.



وكانت الواقعة بدأت بعد تقدم شقيق القاضي المتهم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الابراشي بالتأثير على جهات التحقيق وخلق صورة ذهنية سلبية عن شقيقه قبل انتهاء التحقيقات، بالإضافة للإعلامي محمد الغيطي أيضا الذي قدم حلقة في ذات اليوم عن نفس الموضوع.



وأحالت النيابة التحقيقات إلى نيابة أكتوبر التي أمرت بإحالة القضية من جانبها للمحاكمة فأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر في حق المتهمين.