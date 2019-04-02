قصة عجيبة وراء وضع صورة صلاح على غلاف "تويتر"

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ليفربول

تفاجأ العديد من محبي ليفربول والنجم المصري محمد صلاح بقيام الحساب الرسمي لموقع "تويتر" بوضع صورة احتفال "مو" بالهدف الذي تسبب فيه خلال مباراة توتنهام الأخيرة .

ورغم حدة الاستغراب لكن الأمر وراءه قصة ملهمة بدأت بوضع حساب تويتر لسؤال وهو "هل تختار الشجاعة أم الحقيقة؟".. فرد أحد مشجعي "ليفربول" قائلا: "أختار الشجاعة" ، فما كان من "تويتر" سوى أن طلب منه وضع صورة نادي "إيفرتون" عبر حسابه الرسمي لكي يثبت "شجاعته" التي اختارها .

وتدخل الحساب الرسمي لنادي ليفربول بأمريكا ليمنع المشجع من وضع صورة "إيفرتون" ، لكن المشجع رد قائلا: ":"أعتذر، لكنني اخترت الشجاعة، أنت دائماً تظل حبي الحقيقي، لا يمكن أن يُنسى ذلك، لن تسير وحدك أبداً".

وغير المشجع فعلا من صورته ووضع بدلا منها صورة "إيفرتون" ليرد موقع "تويتر" بمكافأته ووضع صورة احتفال صلاح وفيرمينيو على غلافه الرسمي ، لتنتهي القصة بتدخل من الحساب الرسمي لليفربول الذي بعث بتحياته لمشجعه ولإدارة تويتر أيضًا.

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