هالة صدقي تفجر مفاجأة مدوية عن الفيديو المسرب لها

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هالة صدقي : ديني هو فني وربنا فنان كبير
هالة صدقي : ديني هو فني وربنا فنان كبير

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هالة صدقي

استنكرت الفنانة هالة صدقي تسريب فيديو لها من موقع التصوير بأحد الأعمال الفنية أثناء تلفظها بألفاظ لا تليق تجاه العاملين بالوسط الفني .

وقالت "هالة" خلال مداخلة مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" : "أنا نزلت الفيديو فعلا لكن كان بدون صوت ..هما كانوا بيصوروا ومفيش صوت للفيديو، وبعدين ده حد متعمد استمرار إهانة الفنانين أو الفن، وإنهم بيقولوا ألفاظ وحشة، وإحنا تقريبًا وصلنا له".

وأضافت: "اللي ركب الفيديو مش فاهم إني دايما أقول الوسط الفني دا عيلتي .. فإزاي يبقوا عيلتي واشتمهم ؟ .. طب مانا واحدة منهم".

وأضافت: "أنا اتواصلت مع مباحث الإنترنت .. واحنا شاكين في كذا حد وإن شاء الله الحق يظهر قريبا".

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