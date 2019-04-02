الكشف عن معايير جديدة للحذف من بطاقة التموين .. تعرف عليها

أحمد عادل شعبان
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية وضع معايير جديدة لحذف غير المستحقين للدعم الحكومي ، حيث من المقرر إعلانها خلال ساعات .
وتتضمن المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين شروط جديدة تتعلق بحيازة الأرض ، حيث من المقرر أن يتم حذف من يملكون في حيازتهم 10 أفدنة أو أكثر نظرًا لعدم استحقاقهم .
وكان وزير التموين قال في تصريحات سابقة إن 90% من حيازات الأراضي في مصر أقل من فدان واحد .
وأشارت الوزارة في تصريحات سابقة إلى أن حذف غير المستحقين سوف يتضمن العديد من المراحل التي سوف تتسم كل مرحلة منها بمعايير مختلفة ، حيث سيتاح لكل فرد التظلم في حال دخوله تحت طائلة المعايير بشكل خاطيء.
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