» كارثة في فريق صن داونز منافس الأهلي في إفريقيا

02 أبريل 2019 - 12:00 ص

ضربت كارثة الإصابات صفوف فريق ماميلودي صن داونز، الإثنين، حيث أعلن النادي عن إصابة 4 من لاعبي الفريق، قبل مواجهته القادمة مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت الإصابات التي أعلن عنها الفريق الجنوب الإفريقي فر تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الجتماعي تويتر، إصابةالاعب أنتوني لافور في الركبة، وإصابة المهاجم جيريمي روسيل في الفخذ، بالإضافة إلى إصابة باكماني ماهلامبي في العضلة الخلفية، وكذلك إصابة رياد بيترس حارس المرمى.