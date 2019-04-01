» برلماني: وجود مجلس الشيوخ «ضرورة ملحة»

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النائب شكري الجندي
النائب شكري الجندي

حسن علام- متابعات

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قال النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن تعديل الدستور أمر يأتي في إطار الحفاظ على الدولة واستمرار تقدمها وما حققته من نجاحات خلال الفترة السابقة، والحفاظ على الاستقرار الأمني لمصر الذي عاد بفضل القيادة السياسية وبفضل جيشها وشرطتها.
وأضاف الجندي، في تصريح له، أن الفترة القادمة تطلب وجود كوتة للمرأة، حيث إن تعداد السيدات في مصر تخطى 51% من التعداد السكاني، وبالتالي هي تمثل نصف المجتمع بالفعل، وهي التي تتولى النصف الآخر من المناصب في المجتمع، لذلك يجب أن يكون لها عدد مقاعد داخل البرلمان يليق ومناسب لها.

وأشار إلى إنشاء مجلس شيوخ أصبح ضرورة ملحة، فهو لا يمثل أي عبء للحكومة أو للشعب، مبينًا أن يكون هناك حكماء تعرض عليهم القوانين وسياسات الدولة لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على مجلس النواب، أمر ضروري.

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