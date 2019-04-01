انفجار إطار طائرة وزير الخارجية الألماني

01 أبريل 2019 - 09:26 م

أصاب عطل جديد، الإثنين، طائرة تابعة للحكومة الألمانية، كانت تقل وزير الخارجية هايكو ماس إلى مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكر موقع "يورونيوز" الأوروبي، أنّ إطار الطائرة انفجر أثناء عملية الهبوط في نيويورك.



كما أشار الموقع أن حادث اليوم طرأ على الطائرة ذاتها التي أقلت المستشارة أنجيلا ميركل إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لحضور قمة مجموعة العشرين، وتعرضت لعطل أجبرها على الهبوط في مدينة كولونيا، غربي ألمانيا.



وتخلفت "ميركل" في 30 نوفمبر الماضي، عن حضور افتتاح قمة العشرين في بوينس آيرس، بسبب تعطل جهاز الاتصال اللاسلكي في طائرتها، ما أدى إلى عودتها من منتصف الرحلة.



وكانت الطائرة التي تعرضت لعطل اليوم، في رحلتها الأولى بعد عملية صيانة استمرت أربعة اشهر.



واضطر "ماس" إلى إرجاء لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على خلفية الحادثة، حسب المصدر ذاته.



وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستطلب تخصيص خطة إنفاق "سخية" لشراء أسطول جديد من الطائرات لصالح الحكومة، عقب سلسلة أعطال أدت إلى تقطع السبل بوزراء ومسؤولين.



وتشغّل الحكومة الألمانية حاليا طائرتين قديمتين من طراز "إيه 340 إس" الذي لم يعد تُنتج منه طائرات جديدة، إضافة إلى بعض الطائرات الأصغر حجما، وفق ذات المصدر.

