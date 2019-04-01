على خطى صلاح.. محمد عساف يقرأ في التنمية الذاتية

01 أبريل 2019 - 09:07 م

علي خطى اللاعب المصري العالمي محمد صلاح الذي نشر له صورة وهو يقرأ كتاب " فن اللامبالاة " نشر المطرب الفلسطيني المشهور محمد عساف صورة له على صفحته الشخصية وهو يقرأ كتاب " أصول اللعبة " وهو لكاتبه محمود عبدالشافي في مجال التنمية الذاتية وريادة الأعمال حيث نصح عساف جمهوره بقراءة ا لكتاب قائلا :



منذ فترة و صديقي وجع رأسي بالحديث و قالي لي إقرأ هذا الكتاب الذي أقرأه و ستعرف لماذا حديثي عنه بهذا الحماس

و كأي شخص أصابه الفضول قلت أقرأ فقط الفهرس ، وما أن بدأت في قراءته ، لم اتركه حتى انتهيت منه في جلسة من شدة انجذابي ... وأصّرر ت حينما أُتيحت لي الفرصة أن ألقى مؤلفه شخصياً . زادني الشرف بقراءة "أصول ا للعبة"و متحمس لمتابعة أعماله القادمة