  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:14 م
بحث متقدم
تعبيرية

فى الدفاع عن "البخارى".. غاب المسلمون وتحمس الغربيون

الملك سلمان

بعد عودته من تونس.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الدولار

تعرف على أسعار الدولار في نهاية التعاملات

وزير القوى العاملة محمد سعفان

«القوى العاملة» تعلن عن أكثر من 12 ألف فرصة عمل

أرشيفية

الحكومة: تفعيل زيادة الرواتب والمعاشات في هذا الموعد

اشتباكات

بالفيديو.. اشتباكات بالرشاشات في شوارع قنا

وفد أمني مصري

وفد مصري يصل غزة لبحث «التهدئة»

كاف

اتحاد الكرة في ورطة بسبب خطاب «الكاف»

زيارة بابا الفاتيكان للمغرب

«علماء المسلمين» ينتفض ضد رفع الأذان مع الترانيم بالمغرب

الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل في هذا الموعد

بعد عودته من تونس.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول فيديو للحظة مغادرة الملك سلمان القمة العربية

#

الملك سلمان ينسحب من القمة العربية قبل انتهائها

#

الإفراج عن الصحفي "أحمد زيادة"

#

«العساف».. من السجن إلى «الخارجية» السعودية بأمر ملكي

السعودية

عاجل

الملك سلمان

أمر ملكى

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا إنسانيًا عاجلًا، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين ممن لا تزيد مديونيتهم عن مليون ريال وثبت تعسرهم شرعًا وكلف بتسديد المبالغ المستحقة عليهم، وذلك من مواطني المنطقة الشرقية، أثناء زيارته لها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية : بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، إلى المنطقة الشرقية، فقد وجه ـ أيده الله ـ بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

وكان قد وصل الملك سلمان، ظهر اليوم، إلى المنطقة الشرقية قادماً من تونس.

وكان في استقباله عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقبال الملك، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، والفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» ونيوكاسل
» تعرف على موعد سداد قيمة اشتراك رحلة الحج
» على خطى صلاح.. محمد عساف يقرأ في التنمية الذاتية
» صفاء الهاشم تزعم سرقة أعضاء كويتي توفى بمصر
» كأس خادم الحرمين.. الهلال يخطف تأهلًا مثيرًا على حساب الاتفاق
» حساسين يكشف سبب توقف قناة الرافدين
» 200 جنيه غرامة التسطيح فوق القطارات
» الترجي بطلًا لكأس السوبر التونسي
» «الإفتاء» توضح حكم الاحتفال بـ«كذبة أبريل»
» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا للاتحاد
» تعاون مصري سعودي في مجالات التقاعد والمعاشات

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان