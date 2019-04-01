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ضبط «استروكس وحشيش» بحملة بالجامعات والمدارس

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الاتفاق

المصريون

الهلال

شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة، خلال الـ72 ساعة الأخيرة، لاستهداف مُحيط الكافتيريات والجامعات والمدارس، وأماكن التجمعات الشبابية، بجميع أنحاء الجمهورية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 77 قضية «اتجار، وحيازة مواد مخدرة»، و89 متهماً، و5?596 كيلو من مخدر الاستروكس، و5?350 كيلو بانجو، و4?969 كيلو حشيش، و1?420 كيلو هيروين، و500 جرام فودو، و55 جرام أفيون، و5?359 قرص مخدر، إضافة إلى 2 ميزان حساس.

وفى القاهرة، وقعت جريمتا قتل وعاهة مستديمة بسبب المخدرات، حيث أنهى سائق، 20 سنة، حياة زميله طعناً بالسكين وأشعل النيران في جثته بالمقطم، وقرر المتهم أنه تقابل مع المجنى عليه وتوجها للمنطقة الجبلية لتعاطى المواد المخدرة، وحدث خلاف بينهما قام على أثره الضحية بتهديده بسكين، إلا أنه استخلصها منه وقام بتوجيه عدة طعنات له فأودى بحياته، ووضعه داخل سجادة كانا يجلسان عليها وأشعل النيران بالجثة لإخفاء معالمها.

وفى حلوان نشبت مشاجرة بين شاب واثنين من جيرانه بمنطقة عرب غنيم، بسبب قيام الضحية بمحاولة منعهما من بيع المواد المخدرة فى المنطقة، فقاما بالاعتداء عليه وشرعا فى قتله وتمكنا من الهرب، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما.

وفى منطقة السحر والجمال، ضبط قطاع الأمن العام، سائقاً حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته 130 جرام هيروين، كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة ثانى العاشر وبحوزته 100 جرام حشيش، وكذلك مالك مستودع مواد بترولية مقيم بالعاشر محكوم عليه فى قضية شروع فى قتل بالسجن لمدة 10 سنوات.

كما تمكن ضباط القطاع بالقليوبية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهما بندقية آلية وفرد خرطوش و500 جرام من مخدر الهيروين.


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