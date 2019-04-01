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«السكة الحديد»:

200 جنيه غرامة التسطيح فوق القطارات

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حسن علام- متابعات

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أقرت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكة الحديد، غرامة قيمتها 200 جنيه لركاب القطارات الذين يستقلون بين الوحدات أو في أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر، فيما يعرف بـ «التسطيح».
وأهابت الهيئة بالركاب عدم حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى، ولا ينطبق عليه لائحة الطرود.


كما أهابت هيئة السكك الحديدية، بالركاب عدم تعريض حياتهم للخطر، ومساعدة الهيئة في الحفاظ على مرفق السكة الحديد.


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