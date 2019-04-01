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حساسين يكشف سبب توقف قناة الرافدين

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الإعلامي سعيد حساسين
الإعلامي سعيد حساسين

أحمد سالم

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كشف سعيد حساسين، النائب البرلماني ورئيس قناة الرافدين، عن أسباب وقف بث قناة الرافدين اليوم، مؤكدًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خاطب المنطقة الحرة الإعلامية لوقف القناة لحين توفيق أوضاعها وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأضاف حساسين، في تصريحات صحفية، أن القناة أعدت تظلمًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرساله غدًا لإعطاء القناة مهلة لحين توفيق الأوضاع، متابعًا: "أطلب في خطابي مهلة تعمل خلالها القناة لحين توفيق الأوضاع، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان ولا أقبل بتشريد أي من العاملين بالقناة".

وعن الموقف القانوني لبرنامج ستاد الزمالك، أوضح رئيس قناة الرافدين، أن البرنامج من إنتاج القناة حيث تعاقد مع الإعلامي خالد الغندور لتقديمه ولا صحة لما يتردد عن بيع الهواء أو تأجيره لصالح نادي الزمالك.

وفي وقت سابق، أعلن حساسين، وقف بث القناة بناءً على القرار 1251 بتاريخ 1 أبريل 2019، الصادر من المنطقة الحرة الإعلامية لحين تقنين أوضاعها.

وأضاف حساسين، في بيان بثته شاشة قناة الرافدين، أنه سيتم إعادة البث قريبا، متمنيا الخير لمصر.

من جانبه نفى أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صدور أي قرار من المجلس بشأن وقف قناة الرافدين، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بالمنطقة الحرة الإعلامية بسبب تقنين أوضاع القناة.?

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