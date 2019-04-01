» تعاون مصري سعودي في مجالات التقاعد والمعاشات

وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمصر، مذكرة تفاهم في مجال التقاعد، وذلك بمقر المؤسسة الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضح محافظ المؤسسة أن المذكرة تأتي لتعزيز التعاون بين البلدين ودعمًا للجهود المشتركة في مجال التقاعد، ولتبادل التجارب والدراسات في مجال الأبحاث والتخطيط التي تهدف إلى تحسين الأداء وتطويره لخدمة المستفيدين وأصحاب المعاشات.

وأوضح محافظ المؤسسة أن المذكرة تأتي لتعزيز التعاون بين البلدين ودعمًا للجهود المشتركة في مجال التقاعد، ولتبادل التجارب والدراسات في مجال الأبحاث والتخطيط التي تهدف إلى تحسين الأداء وتطويره لخدمة المستفيدين وأصحاب المعاشات.