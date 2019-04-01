  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:15 م
بحث متقدم
تعبيرية

فى الدفاع عن "البخارى".. غاب المسلمون وتحمس الغربيون

الملك سلمان

بعد عودته من تونس.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الدولار

تعرف على أسعار الدولار في نهاية التعاملات

وزير القوى العاملة محمد سعفان

«القوى العاملة» تعلن عن أكثر من 12 ألف فرصة عمل

أرشيفية

الحكومة: تفعيل زيادة الرواتب والمعاشات في هذا الموعد

اشتباكات

بالفيديو.. اشتباكات بالرشاشات في شوارع قنا

وفد أمني مصري

وفد مصري يصل غزة لبحث «التهدئة»

كاف

اتحاد الكرة في ورطة بسبب خطاب «الكاف»

زيارة بابا الفاتيكان للمغرب

«علماء المسلمين» ينتفض ضد رفع الأذان مع الترانيم بالمغرب

الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل في هذا الموعد

تعاون مصري سعودي في مجالات التقاعد والمعاشات

آخر الأخبار

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

انتحار مواطن "مصري" شنق نفسه بحبل فى الكويت

#

«أكسبت» تقدم حلول تقسيط المدفوعات الإلكترونية لشركة «فاليو» عبر الإنترنت

#

بروتوكول تعاون بين البحث العلمي ووزارة التخطيط

#

وزير التعليم يعلن عن تشكيل تحالف مصري سعودي إماراتي

المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمصر

مجال التقاعد

وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمصر، مذكرة تفاهم في مجال التقاعد، وذلك بمقر المؤسسة الرئيسي بمدينة الرياض.
وقّع المذكرة محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس، ومن جانب الهيئة رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي محمد سعودي قطب.

وأوضح محافظ المؤسسة أن المذكرة تأتي لتعزيز التعاون بين البلدين ودعمًا للجهود المشتركة في مجال التقاعد، ولتبادل التجارب والدراسات في مجال الأبحاث والتخطيط التي تهدف إلى تحسين الأداء وتطويره لخدمة المستفيدين وأصحاب المعاشات.

يُذكَر أن هذه هي أول مذكرة تفاهم سعودية مصرية مشتركة للتدريب وتبادل الخبرات في مجال التقاعد، حيث تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر لدى الطرفين لتحسين المهارات وتطوير القدرات، كما تضع المذكرة إطارًا للتشاور والتنسيق بين الطرفين فيما يستجد في المجال التقاعدي بين البلدين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» ونيوكاسل
» تعرف على موعد سداد قيمة اشتراك رحلة الحج
» على خطى صلاح.. محمد عساف يقرأ في التنمية الذاتية
» صفاء الهاشم تزعم سرقة أعضاء كويتي توفى بمصر
» كأس خادم الحرمين.. الهلال يخطف تأهلًا مثيرًا على حساب الاتفاق
» حساسين يكشف سبب توقف قناة الرافدين
» 200 جنيه غرامة التسطيح فوق القطارات
» الترجي بطلًا لكأس السوبر التونسي
» «الإفتاء» توضح حكم الاحتفال بـ«كذبة أبريل»
» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا للاتحاد
» تعاون مصري سعودي في مجالات التقاعد والمعاشات

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان