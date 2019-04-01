» «الإفتاء» توضح حكم الاحتفال بـ«كذبة أبريل»

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وكالات

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المسلم لا يكون كذابًا حتى ولو على سبيل المزاح، فالكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه.

وقالت الدار في بيان، الاثنين، إن الأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال "مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ".

والجدير ذكره أن اليوم الأول من شهر أبريل هو مناسبة تقليدية في عدد من الدول توافق الأول من شهر أبريل من كل عام ويشتهر بعمل خدع في الآخرين، يوم كذبة أبريل لا يُعد يومًا وطنيًا أو مُعترف به قانونيًا كاحتفال رسمي، لكنه يوم اعتاد الناس فيه على الاحتفال وإطلاق النكات وخداع بعضهم البعض.


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